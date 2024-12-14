До 400 гривень на місяць: Vodafone піднімає ціну на популярні тарифи

В Україні почав дорожчати мобільний зв’язок. Лише нещодавно вартість своїх тарифних планів збільшив оператор «Київстар». А нещодавно повідомлення про подорожчання послуг почали приходити й абонентам Vodafone.

Проте оператор попередив, що разом зі зростання цін покращиться й наповнення відповідних тарифних планів. Клієнти Vodafone отримають ще більше хвилин для розмов, СМС та мобільного трафіку. Загалом зміни торкнуться 6 тарифних планів оператора.

Smart Light

Абоненти, що користуються цим тарифним планом, тепер щомісяця платитимуть по 120 грн. Натомість кількість хвилин для дзвінків на номери інших операторів у цьому пакеті зросте до 300 хв.

Smart XS

Вартість тарифу зросте до 140 грн. Разом з тим до 400 хв збільшиться час для дзвінків на інші мережі, а мобільного трафіку стане аж 7 ГБ.

Smart XS+

Разом із підвищенням вартості до 160 грн, абоненти отримають більше хвилин на інші мережі – 500 хв, а також 10 ГБ мобільного інтернету.

Smart S+

Ціна збільшиться до 210 грн, кількість хвилин для розмов з абонентами інших операторів – до 400 хв, а можливості користування інтернетом – до 25 ГБ.

Smart M

За нову ціну у 240 грн абоненти отримають збільшений до 500 хв час на дзвінки поза мережею свого оператора та ще більше мобільного інтернету – 30 ГБ.

Smart XL

Нова вартість цього тарифного плану – 400 грн. При цьому поза мережею Vodafone абоненти тепер зможуть розмовляти аж 500 хв. Обсягу трафіку зміни не торкнуться.

Які ще ціни зміняться?

Оператор Vodafone також підвищить ціни на деякі позапакетні послуги, а саме:

дзвінки на номери абонентів інших операторів – до 3 грн/хв;

додаткові 300 МБ мобільного трафіку – до 20 грн;

10 SMS понад пакетним лімітом – до 3 грн.

Усіх інших тарифних планів та поза пакетних послуг підвищення цін не торкнеться.