Правительство нашло способ мобилизовать 18-летних без снижения призывного возраста: что нужно знать уже сейчас 

Украинский парламент рассматривает возможность введения специальных условий службы для молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, чтобы заинтересовать их добровольно служить в армии.

Как стало известно из неофициальных источников в Генеральном штабе, Министерство обороны Украины разрабатывает детали новой программы контрактной службы для молодежи. Эта программа может стать альтернативой общей мобилизации для молодых людей, которые еще не подпадают под действие мобилизации по возрасту.

Эти новые контракты предусматривают годовой срок службы, который включает начальную военную подготовку продолжительностью полтора месяца. Одним из главных преимуществ этой программы являются значительные денежные выплаты для новобранцев, которые могут достигать около 500 тысяч гривен.

Денежные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях.

Возможность получить высшее образование в любом государственном высшем учебном заведении по государственному заказу.

Получение кредитов на льготных условиях (ниже процентная ставка, долгий срок возврата и т.д.) для приобретения жилья, автомобиля или других крупных покупок.

Чтобы ввести новую систему мотивационных контрактов для молодежи, украинский парламент должен внести изменения в несколько действующих законов. Эти изменения необходимы для того, чтобы создать юридическую основу для этой новой формы военной службы.

С начала 2025 года в Украине будет отменена обязательная военная служба по призыву. Вместо этого, все молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет должны будут пройти либо полугодовую военную подготовку, либо базовый военный курс в университете.

Молодые люди, которые не желают служить в армии по контракту, смогут пройти шесть месяцев базовой военной подготовки. Студенты высших учебных заведений будут иметь возможность получить военную подготовку без отрыва от учебы на военных кафедрах университетов.