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Дві популярні послуги зникнуть із “Дія”: що потрібно знати

Yulia14.12.2024

З технічних причин з 13 грудня деякі послуги в додатку “Дія” стануть тимчасово недоступними. Це пов’язано з оновленням системи Державної міграційної служби.

Зокрема, тимчасово не можна буде змінити або перевірити інформацію про своє місце проживання через “Дію”.

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Крім того, під час обміну даними про паспорт або посвідку на проживання через “Дію” не буде відображатися інформація про місце проживання.

Причина цих обмежень полягає в тому, що Державна міграційна служба оновлює свою систему. Під час таких оновлень доступ до даних обмежують, щоб уникнути втрати інформації. Варто зазначити, що додаток “Дія” не зберігає особисті дані користувачів, а лише відображає їх з інших державних систем.

Очікується, що всі послуги будуть відновлені в понеділок, 16 грудня, з 18:00. Проте, є ймовірність, що роботи будуть завершені раніше. Про будь-які зміни в графіку робіт буде повідомлено додатково.

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт у системі реєстрації громадян, тимчасово призупинено оформлення та видачу паспортів усіх видів в Україні. Це стосується як внутрішніх паспортів, так і закордонних. Очікується, що всі послуги будуть відновлені 16 грудня. Таке рішення було прийнято для забезпечення безперебійної роботи державних реєстрів та захисту персональних даних громадян.

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт, які спрямовані на покращення роботи державних реєстрів та захист ваших персональних даних, тимчасово призупинено оформлення та видачу всіх видів паспортів в Україні. Це стосується як внутрішніх паспортів (ID-картки), так і документів для виїзду за кордон. Державне підприємство “Документ” повідомило, що всі послуги будуть недоступні до 16 грудня. Та просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати свої справи з урахуванням цієї інформації.

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Yulia14.12.2024
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