Дві популярні послуги зникнуть із “Дія”: що потрібно знати

З технічних причин з 13 грудня деякі послуги в додатку “Дія” стануть тимчасово недоступними. Це пов’язано з оновленням системи Державної міграційної служби.

Зокрема, тимчасово не можна буде змінити або перевірити інформацію про своє місце проживання через “Дію”.

Крім того, під час обміну даними про паспорт або посвідку на проживання через “Дію” не буде відображатися інформація про місце проживання.

Причина цих обмежень полягає в тому, що Державна міграційна служба оновлює свою систему. Під час таких оновлень доступ до даних обмежують, щоб уникнути втрати інформації. Варто зазначити, що додаток “Дія” не зберігає особисті дані користувачів, а лише відображає їх з інших державних систем.

Очікується, що всі послуги будуть відновлені в понеділок, 16 грудня, з 18:00. Проте, є ймовірність, що роботи будуть завершені раніше. Про будь-які зміни в графіку робіт буде повідомлено додатково.

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт у системі реєстрації громадян, тимчасово призупинено оформлення та видачу паспортів усіх видів в Україні. Це стосується як внутрішніх паспортів, так і закордонних. Очікується, що всі послуги будуть відновлені 16 грудня. Таке рішення було прийнято для забезпечення безперебійної роботи державних реєстрів та захисту персональних даних громадян.

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт, які спрямовані на покращення роботи державних реєстрів та захист ваших персональних даних, тимчасово призупинено оформлення та видачу всіх видів паспортів в Україні. Це стосується як внутрішніх паспортів (ID-картки), так і документів для виїзду за кордон. Державне підприємство “Документ” повідомило, що всі послуги будуть недоступні до 16 грудня. Та просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати свої справи з урахуванням цієї інформації.