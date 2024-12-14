Две популярные услуги исчезнут из «Дія»: что нужно знать

По техническим причинам с 13 декабря некоторые услуги в приложении «Дія» станут временно недоступными. Это связано с обновлением системы Государственной миграционной службы.

В частности, временно нельзя будет изменить или проверить информацию о своем месте жительства через «Дію».

Кроме того, при обмене данными о паспорте или виде на жительство через «Дію» не будет отображаться информация о месте жительства.

Причина этих ограничений заключается в том, что Государственная миграционная служба обновляет свою систему. Во время таких обновлений доступ к данным ограничивают, чтобы избежать потери информации. Стоит отметить, что приложение «Дія» не сохраняет личные данные пользователей, а лишь отображает их из других государственных систем.

Ожидается, что все услуги будут восстановлены в понедельник, 16 декабря, с 18:00. Однако, есть вероятность, что работы будут завершены раньше. О любых изменениях в графике работ будет сообщено дополнительно.

В связи с проведением плановых технических работ в системе регистрации граждан, временно приостановлено оформление и выдачу паспортов всех видов в Украине. Это касается как внутренних паспортов, так и заграничных. Ожидается, что все услуги будут восстановлены 16 декабря. Такое решение было принято для обеспечения бесперебойной работы государственных реестров и защиты персональных данных граждан.

В связи с проведением плановых технических работ, направленных на улучшение работы государственных реестров и защиту ваших персональных данных, временно приостановлено оформление и выдачу всех видов паспортов в Украине. Это касается как внутренних паспортов (ID-карты), так и документов для выезда за границу. Государственное предприятие «Документ» сообщило, что все услуги будут недоступны до 16 декабря. И просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои дела с учетом этой информации.