З 1-го січня в Україні зростуть ціни на інтернет: названо нові тарифи

З початку 2025 року український провайдер телекомунікаційних послуг “Укртелеком” планує підвищити вартість своїх тарифних планів на фіксований телефонний зв’язку та послуги інтернет-підключення. Про це компанія офіційно повідомила на своєму веб-сайті.

Якими будуть ціни

Вартість послуги проводового радіо, яку надають абонентам компанії “Укртелеком”, збільшиться на 44 гривні на місяць і становитиме 189 гривень з початку наступного року.

Ціна пакету послуг “Простий” буде збільшена на 60 гривень, тобто до 255 гривень на місяць. Аналогічно, вартість тарифу “Простий мінімальний” зросте на 54 гривні, склавши 249 гривень на місяць.

Найбільше подорожчають пакети “Домашній базовий” та “Домашній безлімітний”. Їх вартість зросте на 70 та 74 гривні відповідно, склавши 325 та 329 гривень на місяць.

Мобільні оператори повідомляють про зростання вартості тарифів

Наприкінці 2024 року український ринок мобільного зв’язку відзначився помітним зростанням тарифів. Кілька провідних операторів оголосили про підвищення вартості своїх послуг, посилаючись на різноманітні фактори, серед яких інфляція, зростання операційних витрат та необхідність інвестувати в розвиток мережі.

Серед найбільш відомих компаній, які скоригували свої тарифи вгору, можна назвати Київстар. Один з найбільших українських операторів підняв ціни на деякі тарифи в середньому на 25%. Компанія обґрунтувала це рішення необхідністю інвестувати в розвиток мережі та забезпечення стабільної роботи в умовах постійних навантажень. В інших операторів ситуація схожа. Вони змушені підвищувати ціни через необхідність інвестувати в енергонезалежність базових підстанцій через відновлення атак ворога на енергетичну інфраструктуру.

Найбільш помітне підвищення цін спостерігається в тарифах, які включають великі обсяги мобільного інтернету та необмежені дзвінки. Це пов’язано з тим, що саме ці послуги є найбільш затребуваними серед абонентів.

Реакція абонентів на підвищення тарифів була неоднозначною. Деякі споживачі висловили невдоволення і почали шукати більш вигідні пропозиції від інших операторів або переглядати свої тарифні плани. Інші ж прийняли це як об’єктивну реальність і продовжили користуватися послугами звичного оператора.