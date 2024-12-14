С 1-го января в Украине вырастут цены на интернет: названы новые тарифы

С начала 2025 года украинский провайдер телекоммуникационных услуг «Укртелеком» планирует повысить стоимость своих тарифных планов на фиксированную телефонную связи и услуги интернет-подключения. Об этом компания официально сообщила на своем веб-сайте.

Какими будут цены

Стоимость услуги проводного радио, которую предоставляют абонентам компании «Укртелеком», увеличится на 44 гривны в месяц и составит 189 гривен с начала следующего года.

Цена пакета услуг «Простой» будет увеличена на 60 гривен, то есть до 255 гривен в месяц. Аналогично, стоимость тарифа «Простой минимальный» вырастет на 54 гривны, составив 249 гривен в месяц.

Больше всего подорожают пакеты «Домашний базовый» и «Домашний безлимитный». Их стоимость вырастет на 70 и 74 гривны соответственно, составив 325 и 329 гривен в месяц.

Мобильные операторы сообщают о росте стоимости тарифов

В конце 2024 года украинский рынок мобильной связи отметился заметным ростом тарифов. Несколько ведущих операторов объявили о повышении стоимости своих услуг, ссылаясь на различные факторы, среди которых инфляция, рост операционных расходов и необходимость инвестировать в развитие сети.

Среди наиболее известных компаний, которые скорректировали свои тарифы вверх, можно назвать Киевстар. Один из крупнейших украинских операторов поднял цены на некоторые тарифы в среднем на 25%. Компания обосновала это решение необходимостью инвестировать в развитие сети и обеспечение стабильной работы в условиях постоянных нагрузок. У других операторов ситуация похожая. Они вынуждены повышать цены из-за необходимости инвестировать в энергонезависимость базовых подстанций из-за возобновления атак врага на энергетическую инфраструктуру.

Наиболее заметное повышение цен наблюдается в тарифах, которые включают большие объемы мобильного интернета и неограниченные звонки. Это связано с тем, что именно эти услуги являются наиболее востребованными среди абонентов.

Реакция абонентов на повышение тарифов была неоднозначной. Некоторые потребители выразили недовольство и начали искать более выгодные предложения от других операторов или пересматривать свои тарифные планы. Другие же приняли это как объективную реальность и продолжили пользоваться услугами привычного оператора.