Не за куби газу, і навіть не за доставку: яку ще «газову» послугу тепер повинні оплачувати українці

Нещодавно українці почали отримувати новий вид платіжок на газ. Вони ніяк не пов’язані із платою за спожитий газ чи його доставку. У цих платіжках вказані суми за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Виявляється, що такі платіжки українці тепер отримуватимуть регулярно.

Обслуговування газових мереж – що це за послуга?

Планове обслуговування газових мереж проводиться виключно у багатоквартирних будинках і є новою вимогою законодавства. Газовики перевіряють стан труб та інших пристроїв, що пов’язані із газопостачанням. Якщо в процесі цієї перевірки виявлені витоки газу або ще якісь несправності – газовики виконують необхідний ремонт. Вартість цього ремонту ділять на кількість квартир у будинку та надсилають пожильцям відповідну квитанцію на оплату.

При цьому огляд і ремонт внутрішньобудинкових газових систем може відбуватися й на вимогу мешканців. Наприклад, мешканці однієї з багатоповерхівок Хмельницького відчули запах газу і викликали аварійну газову службу. Під час перевірки газовики виявили на трубах корозію, а перевіривши їх за допомогою спеціального пристрою, знайшли кілька витоків. Після завершення ремонту мешканці кожної квартири отримали платіжку зі своєю частиною суми, яку необхідно сплатити за виконані роботи.

Як часто українці отримуватимуть третю платіжку за газ?

Планова перевірка газових мереж відбуватиметься у всіх багатоквартирних будинках кожні 3 або 5 років. Їх частота залежатиме від віку будинку. Якщо він був побудований більш ніж 25 років тому – оглядати труби будуть що 3 роки. «Молодші» багатоквартирники перевірятимуть рідше – кожні 5 років. Власне з такою частотою українці й отримуватимуть платіжки за цю додаткову послугу. Якщо, звісно, не виникне потреби у позаплановому ремонті.

Скільки доведеться платити за обслуговування газмереж?

Точну суму, яку українці побачать у платіжці за обслуговування мереж, назвати складно. Якщо труби та інше газове обладнання в будинку знаходяться у хорошому стані і не потребують ґрунтовного ремонту – мешканці квартири заплатять лише по кількадесят гривень. В разі виявлення серйозних несправностей чи витоків газу сума у квитанції може сягнути й кількох сотень гривень. Оплатити послугу обслуговування газових мереж можна на сайті свого оператора, на пошті або за допомогою мобільного банкінгу, як і всі інші комунальні послуги.