Пенсія менше 10 тисяч гривень дає право на доплату: є лише одна умова

В Україні для людей похилого віку, які отримують пенсію до 10 340 грн, передбачена доплата. Максимальна сума такої доплати становить 570 грн. Але право на цей вид надбавки мають далеко не всі пенсіонери.

Хто може отримати доплату?

Отримувати щомісяця додаткові кількасот гривень до пенсії можуть пенсіонери, що досягли певного віку. Нараховувати ці кошти починають із 70 років, а сама сума надбавки залежить від того в якій віковій категорії знаходиться пенсіонер.

У відповідності до віку пенсіонера передбачені такі доплати:

від 70 до 75 років – 300 грн;

від 75 до 80 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Нагадаємо, цю суму щомісяця додають до виплат лише тим українцям, що мають пенсію менше 10 340 грн. Якщо ж пенсія перевищує цю суму – на вікову доплату громадянин може не розраховувати.

Як нараховують вікову надбавку?

Щоб почати отримувати доплату до пенсії за віком пенсіонерові не потрібно звертатися до ПФУ та подавати спеціальну заяву. Доплати починають нараховувати автоматично, як тільки громадянин досягне 70 років. Ну і, звісно ж, за умови, що на цей момент він отримує щомісяця не більше, ніж 10 340 грн.

Доплата починає нараховуватися починаючи з дня народження пенсіонера, а не з початку місяця, як помилково вважають деякі громадяни. Коли ж пенсіонер переходить у наступну вікову категорію, наприклад йому виповнюється 75 років, суму доплати автоматично збільшують. Проте, якщо пенсія у громадянина похилого віку в якийсь момент збільшиться й почне перевищувати граничну суму, вікові доплати для нього можуть бути скасовані.

Доречі, під час проведення щорічної індексації доплата за віком не враховується до базової суми пенсії. Тож ця допомога для пенсіонерів похилого віку жодним чином не вплине на те, наскільки зросте їх пенсія після індексації.