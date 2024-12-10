Вчені назвали два найнебезпечніші напої: вони за лічені місяці зруйнують вашу печінку

Зараз у магазинах та супермаркетах представлено чимало різноманітних напоїв, які містять велику кількість цукру та шкідливих домішок. Попри свої відмінні смакові якості, ці напої вважаються не надто корисними для здоров’я. Проте деякі з них особливо небезпечні й можуть нанести непоправну шкоду вашій печінці, спровокувати запалення та навіть руйнування цього органу. Про які ж напої йдеться?

Енергетики з високим вмістом цукру

Найзліснішими ворогами печінки, згідно з дослідженнями вчених, є солодкі енергетичні напої. Вони найчастіше стають причиною накопичення жиру в тканинах печінки, що може призвести до жирового гепатозу, порушення клітинної структури печінки та рубцювання її тканин.

Ба більше, під час вживання енергетиків різко підвищується рівень цукру в крові, внаслідок чого знижується чутливість організму до інсуліну і він стає більш податливим на запальні процеси. Тож якщо у вас вже є проблеми з печінкою або діагностований цукровий діабет – енергетики стануть для вас «смертельною отрутою».

Солодкі газовані напої

Газовані напої з великою кількістю цукру з печінкою також «не дружать». Окрім цукру, в них міститься чимало різноманітних шкідливих домішок та барвників. Необхідність їх розщеплення створює значне навантаження на печінку.

До того ж в таких напоях присутні дешеві замінники цукру, які руйнують мікрофлору кишечника та негативно впливають на обмінні процеси. В результаті зловживання солодкими газованими напоями у вас з великою імовірністю може виникнути ожиріння печінки.

Як захистити свою печінку?

Знизити навантаження на печінку та вберегти її від можливих небезпек можна лише шляхом відмови від перелічених вище напоїв. Якщо ви поки що не можете це зробити, то принаймні зведіть їх вживання до мінімуму.

Хорошим способом відучити себе від такої згубної «пристрасті» є заміна улюблених напоїв на здорову альтернативу: зелений та чорний чай, кава, какао, кефір тощо. І не забувайте пити достатню кількість звичайної чистої води, яка, попри все, є найздоровішою опцією для організму.