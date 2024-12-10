В Україні рекордно здорожчав хліб: скільки він коштуватиме до кінця року

В Україні у 2024 році суттєво подорожчала ціла низка продуктів харчування. Одне з перших місць за темпами здорожчання займає хліб. Протягом року ціна на цей базовий продукт збільшилася аж на 14%. А до кінця грудня хліб може подорожчати ще на 1,5-2%.

Чому дорожчає хліб?

Про причини підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби розповів виконавчий директор Єкономічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Експерт зазначив, що вартість хліба та інших виробів із пшениці найбільше залежить від врожаю. Якщо минулого року проблем з цим не було, то у 2024-му через засушливий клімат зернових вдалося зібрати значно менше. Різниця із 2023 роком склала понад 10 мільйонів тон.

Варто зазначити, що ціни на хліб та інші вироби з муки пішли в гору не тільки в Україні. Адже українське зерно, крім задоволення власних потреб, йде на експорт у низку країн Європи, Азії та Америки. Тож неврожай в Україні – це не тільки наша внутрішня проблема.

Що з цінами на інші продукти?

Олег Пендзин також наголосив, що через дефіцит зерна дорожчати почали й інші популярні продукти. Адже зернові – це ще й корми для худоби. Тож здорожчання цих культур потягнуло за собою весь споживчий кошик, який сумарно виріс в ціні приблизно на 10%. Зокрема суттєво збільшилася вартість яєць та молочних продуктів.

Що буде з цінами на хліб до кінця року?

Директор Економічного дискусійного клубу вважає, що на актуальній позначці ціна хліба не зупиниться. Він переконаний – до кінця року вартість цього продукту продовжить зростати. Щоправда суттєвого подорожчання не очікується. Хліб додасть у ціні ще близько 1,5-2 %.

Експерт також висловив подяку українським виробникам хліба. Адже вони, попри суттєве здорожчання зерна, як можуть стримують підвищення цін на хліб. Зокрема перекладають частину додаткових витрат на випічку класу преміум, наприклад печиво, торти та інші кондитерські вироби. При цьому ціни на масові сорти хліба залишаються доступними для українців.