В Україну заборонять ввозити деякі автівки: правило запрацює на початку 2025 року

Менш ніж через місяць в Україні почнуть діяти нові правила щодо ввезення транспортних засобів. Відповідні зміни до законодавства наберуть чинності 1 січня 2025 року. Нововведення значно зменшить перелік автівок, які українці зможуть приганяти з-за кордону.

Які машини будуть під забороною?

Суть змін полягає в тому, що з першого дня 2025 року на територію України зможуть потрапити лише автівки, що відповідають стандарту «Євро-6». Такий стандарт почав діяти у Європі в 2015 році. Тобто перетнути кордон зможуть лише транспортні засоби, яким не більше 10 років. Решта автомобілів будуть поза законом.

Для порівняння, зараз в Україну можна ввозити автомобілі, що відповідають стандарту «Євро-2» і вище. Йдеться про машини від 1996 року випуску.

Яких автівок зміни не торкнуться?

Варто зауважити, що нововведення стосуватимуться не всіх автівок. Відповідати стандарту «Євро-6» повинні будуть лише такі транспортні засоби:

сідлові тягачі для напівпричепів;

вантажні автомобілі;

евакуатори, автокрани та інша спецтехніка;

автобуси;

нові легкові авто, що вперше проходять реєстрацію.

Натомість вживані легковики, які в Україні називають «євробляхами», і далі можна буде возити за старими правилами. Легкові автомобілі з пробігом перевірятимуть лише на відповідність стандарту «Євро-2» (від 1996 року випуску).

Не торкнуться нові правила також електрокарів. До них євростандарти не застосовуються, оскільки такі автівки замість двигунів внутрішнього згоряння мають електроакумулятори. Безперешкодно потрапити в Україну зможуть також машини, що за документами «проходять» як гуманітарна допомога або призначені для потреб ЗСУ.

Як нові норми вплинуть на український авторинок?

Зміна правил ввезення автівок перш за все сприятиме оновленню українського автопарку та позитивно вплине на екологічну ситуацію в країні. Однак впровадження таких обмежень ймовірно позначитися на цінах. Вартість нових та вживаних машин на внутрішньому ринку може підвищитися вже у 2025 році.