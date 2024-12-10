Всі ці послуги пенсіонери отримають безкоштовно: які пільги діятимуть 2025 році 

В Україні пенсіонери мають право на цілу низку пільг. Таким чином влада частково зменшує фінансове навантаження на людей похилого віку. Однак не всі пенсіонери знають, які ресурси та послуги можуть отримати безкоштовно або зі значною знижкою. Ці пільги доступні пенсіонерам зараз та будуть діяти у наступному 2025 році.

Якими пільгами пенсіонери зможуть користуватися в 2025 році?

Пільги для пенсіонерів, які діятимуть у 2025 році, включають у себе фінансову підтримку, а також низку послуг, які люди похилого віку можуть отримати безкоштовно або зі знижкою.

Ось перелік пільг для пенсіонерів на 2025 рік:

безкоштовний проїзд у громадському транспорті в межах міста, а також у потягах приміського сполучення;

безкоштовна юридична допомога або отримання таких послуг і суттєвою знижкою;

можливість оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

100% знижка на оплату ЖКП для пенсіонерів, що проживають у сільській місцевості та працювали в галузях освіти, медицини чи культури;

можливість не сплачувати земельний податок за умови відповідності належної пенсіонеру ділянки певним встановленим законом нормам.

Варто зауважити, що ці пільги можуть в будь який момент бути змінені за рішенням уряду чи органів місцевої влади. Тож пенсіонерам варто слідкувати за новинами та оновленнями у законодавстві, щоб завжди знати, на яку підтримку вони мають право.

Пенсіонерам став доступний ще один вид субсидії

Для пенсіонерів та інших громадян, що не мають газового чи електричного опалення, уряд ще у 2023 році запровадив новий вид субсидії – субсидію на дрова. Ця програма діяла під час опалювального сезону 2023-2024 років і була продовжена на зимовий період 2024-2025 років. А пенсіонери, які проживають у селах та працювали на певних посадах в галузі освіти, культури чи медицини, можуть отримувати пальне для обігріву свого помешкання повністю безкоштовно.