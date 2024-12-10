Вдвое дешевле: популярный мобильный оператор предлагает уникальный тариф только до 31 января

Со 2 декабря 2024 года до 31 января 2025 года Lifecell предлагает новым абонентам уникальную акцию «Стоп-цена». Перейдя в Lifecell со своим номером от другого оператора, вы сможете воспользоваться специальными тарифами по фиксированной цене.

Детали

Зафиксируйте выгодную цену на 12 месяцев! Перейдя в Lifecell со своего номера Киевстар или Vodafone, вы сможете подключить тариф «Свободный Лайф» всего за 180 грн на 4 недели. В тариф входит безлимитный интернет, 1600 минут на все номера Украины и безлимитные звонки внутри сети Lifecell. Акция действует до 31 января 2025 года.

Что предлагает тариф

Тариф «Свободный Лайф» – это оптимальное решение для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом и много звонит. За 180 грн на 4 недели вы получите:

Безлимитный интернет. Серфинг в сети, просмотр видео и загрузка файлов без ограничений.

1600 минут. Звонки на все номера по Украине без дополнительной оплаты.

Отметим, что без акции стоимость этого тарифного плана составляет 325 гривен.

Как перенести номер

Процесс переноса номера на Lifecell состоит из нескольких этапов:

Подача заявки. Вы можете подать заявку на перенос номера в ближайшем центре обслуживания Lifecell или заполнить онлайн-форму на сайте оператора. Получение SIM-карты. После подтверждения заявки вам будет выдана новая SIM-карта. Как правило, активация новой SIM-карты занимает 3 рабочих дня. Подключение тарифа. После активации SIM-карты вы можете подключить выбранный акционный тариф.

Сейчас это едва ли не самое выгодное предложение, ведь мобильные операторы один за другим повышают цены. Это связывают с необходимостью более инвестировать в энергонезависимость базовых станций сотовой связи. В Украине возобновили применение графиков почасовых отключений, а государство обязало мобильных операторов обеспечить бесперебойную связь минимум на 10 часов в случае блэкаута.