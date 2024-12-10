Вдвічі дешевше: популярний мобільний оператор пропонує унікальний тариф лише до 31 січня

З 2 грудня 2024 року до 31 січня 2025 року Lifecell пропонує новим абонентам унікальну акцію “Стоп-ціна”. Перейшовши до Lifecell зі своїм номером від іншого оператора, ви зможете скористатися спеціальними тарифами за фіксованою ціною.

Деталі

Зафіксуйте вигідну ціну на 12 місяців! Перейшовши до Lifecell зі свого номера Київстар або Vodafone, ви зможете підключити тариф “Вільний Лайф” всього за 180 грн на 4 тижні. У тариф входить безлімітний інтернет, 1600 хвилин на всі номери України та безлімітні дзвінки всередині мережі Lifecell. Акція діє до 31 січня 2025 року.

Що пропонує тариф

Тариф “Вільний Лайф” – це оптимальне рішення для тих, хто активно користується мобільним інтернетом та багато дзвонить. За 180 грн на 4 тижні ви отримаєте:

Безлімітний інтернет. Серфінг в мережі, перегляд відео та завантаження файлів без обмежень.

1600 хвилин. Дзвінки на всі номери по Україні без додаткової оплати.

Зазначимо, що без акції вартість цього тарифного плану складає 325 гривень.

Як перенести номер

Процес перенесення номера на Lifecell складається з кількох етапів:

Подача заявки. Ви можете подати заявку на перенесення номера в найближчому центрі обслуговування Lifecell або заповнити онлайн-форму на сайті оператора. Отримання SIM-карти. Після підтвердження заявки вам буде видана нова SIM-карта. Як правило, активація нової SIM-карти займає 3 робочих дні. Підключення тарифу. Після активації SIM-карти ви можете підключити обраний акційний тариф.

Наразі це чи не найвигідніша пропозиція, адже мобільні оператори один за одним підвищують ціни. Це пов’язують з необхідність більш інвестувати в енергонезалежність базових станцій сотового зв’язку. В Україні відновили застосування графіків погодинних відключень, а держава зобовязала мобільних операторів забезпечити безперебійний зв’язок щонайменше на 10 годин у разі блекауту.