Зробіть це щоб не втратити SIM картку: важлива новина від Київстар

Ваша SIM-карта Київстар залишиться активною, якщо ви будете регулярно нею користуватися. Для автоматичного продовження терміну дії достатньо здійснювати дзвінки, відправляти SMS або користуватися мобільним інтернетом.

Як повідомляє Київстар, тривалість автоматичного продовження SIM-карти залежить від того, який тип тарифу ви обрали. Для абонентів з передплаченими тарифами термін продовження становить 365 днів, тоді як для абонентів з контрактними тарифами цей термін скорочується до 60 днів.

Аби зберегти свою SIM-карту активною, достатньо виконати одну з таких дій:

Здійснити дзвінок. Будь-який дзвінок, навіть тривалістю в одну секунду, підтвердить вашу активність.

Скористатися безкоштовними номерами. Дзвінок на безкоштовний номер (наприклад, 0800…) також вважається дією, що підтверджує використання SIM-карти.

Отримати повідомлення. Отримання SMS від сервісних номерів, таких як 0920003700, підтверджує вашу активність.

Поповнити рахунок. Навіть невелике поповнення рахунку продовжить термін дії SIM-карти.

Підключити послуги. Оплата будь-якого пакету послуг (хвилини, SMS, інтернет) також вважається підтвердженням активності.

Надіслати повідомлення. Відправка SMS, використання мобільного інтернету або USSD-запитів – це прості способи підтвердити використання SIM-карти.

Користуватися додатковими послугами. Використання контент-послуг (CPA) також допоможе продовжити термін дії SIM-карти.

Якщо абонент протягом певного періоду не здійснює дзвінків, не відправляє SMS та не користується іншими послугами, оператор може припинити обслуговування цього номера. Для контрактних тарифів цей період становить 60 днів, а для передплачених – 365 днів. Після закінчення цього терміну SIM-карта буде заблокована.

Для того, щоб отримати детальну інформацію про дату активації та термін дії свого мобільного номера, абонент може скористатися мобільним додатком “Мій Київстар”. В розділі “Огляд/Додаткова інформація” ви знайдете всю необхідну інформацію. Також можна надіслати USSD-запит на відповідний короткий номер.