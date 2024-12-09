Встигніть оформити виплату у розмірі 10 800 гривень: в Україні з’явився ще один вид допомоги

Останнім часом в Україні анонсують доволі багато різноманітних виплат. Є й такі, які можуть оформити абсолютно всі українці незалежно від свого статусу та регіону проживання. Проте більшість виплат все таки зорієнтовані на внутрішньо переміщених осіб, або вразливі категорії населення: одинокі пенсіонери, багатодітні родини тощо. Ось і зараз анонсували ще одну виплату, яку можуть оформити деякі родини, що мають статус ВПО. Виплата становить 10 800 гривень на одну особу та виплачуватимуть її протягом трьох місяців.

Фінансує виплату УВКБ ООН у Запоріжжі

Фінансує цю виплату Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в місті Запоріжжя. Родини, які отримають допомогу, зможуть отримувати протягом трьох місяців по 3600 гривень на особу. Проте подати заявку можуть не всі без виключення. Бюджет програми обмежений, а отже виплату нараховуватимуть лише окремим категоріям.

Серед них:

Родини, де лише один годувальник і при цьому є діти молодші 18 років або люди похилого віку (55+). Родини, де годувальником виступає особа у віці старше 55 років. Родини в котрих проживають особи з хронічними хворобами або інвалідністю. Родини, які опікуються усиновленими дітьми.

Також серед інших вимог — родини, що перемістились в межах України протягом останніх шести місяців. А ще сім’ї, які повернулись додому після переміщення.

Детальніше про те, як та де можна подати заявку на оформлення виплати, можна дізнатися за номером телефону: 063 182 68 96.

Які ще виплати є актуальними?

Сьогодні актуальними також є виплати, що підпадають під програму “Зимова єПідтримка”. Її ініціював Уряд і вона фінансується коштом державного бюджету. Оформити 1000 гривень може кожен українець, який не виїжджав за межі України й станом на сьогодні перебуває не за кордоном. Оформити допомогу можна через Дію. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд ще анонсувати інші виплати тож потрібно слідкувати за актуальними новинами.