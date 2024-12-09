Успейте оформить выплату в размере 10 800 гривен: в Украине появился еще один вид помощи

В последнее время в Украине анонсируют достаточно много разных выплат. Есть и такие, которые могут оформить все украинцы независимо от своего статуса и региона проживания. Однако большинство выплат все же ориентированы на внутренне перемещенные лица или уязвимые категории населения: одинокие пенсионеры, многодетные семьи и т.д. Вот и сейчас анонсировали еще одну выплату, которую могут оформить некоторые семьи, имеющие статус ВПЛ. Выплата составляет 10 800 гривен на одного человека и будут выплачивать ее в течение трех месяцев.

Финансирует выплату УВКБ ООН в Запорожье

Финансирует эту выплату Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Запорожье. Семьи, которые получат помощь, смогут получать в течение трех месяцев по 3600 гривен на человека. Однако подать заявку могут не все без исключения. Бюджет программы ограничен, а значит, выплату будут начислять только отдельным категориям.

Среди них:

Семьи, где только один кормилец и при этом есть дети младше 18 лет или пожилые люди (55+). Семьи, где кормильцем выступает лицо в возрасте старше 55 лет. Семьи, где проживают лица с хроническими болезнями или инвалидностью. Семьи, которые опекаются усыновленными детьми.

Также среди других требований семьи, переместившиеся в пределах Украины в течение последних шести месяцев. А еще семьи, вернувшиеся домой после перемещения.

Детальнее о том, как и где можно подать заявку на оформление выплаты, можно узнать по телефону: 063 182 68 96.

Какие еще выплаты актуальны?

Сегодня актуальны также выплаты, подпадающие под программу “Зимняя еПоддержка”. Ее инициировало Правительство и она финансируется на средства государственного бюджета. Оформить 1000 гривен может каждый украинец, который не выезжал за пределы Украины и по состоянию на сегодняшний день находится не за границей. Оформить помощь можно через Дию. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Правительство еще будет анонсировать другие выплаты, поэтому нужно следить за актуальными новостями.