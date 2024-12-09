Названо нові тарифи на електроенергію: скільки будемо платити з 1 січня

10В Україні до кінця опалювального сезону 2024-2025 років вартість багатьох комунальних послуг залишиться незмінною. Зокрема, це стосується електроенергії, ціна за яку становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Також не передбачається підвищення тарифів на газ та опалення.

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Про те, що тарифи на комунальні послуги не змінюватимуться, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, чи будуть підвищувати ціни після закінчення опалювального сезону, поки що невідомо.

Уряд України гарантує, що до кінця опалювального сезону вартість газу, тепла та електроенергії залишиться незмінною. Як зазначив прем’єр-міністр, жодних планів щодо підвищення тарифів немає.

Про те, що тариф на електроенергію не зміниться до кінця опалювального сезону, раніше повідомляв також міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на депутатський запит.

Згідно з урядовою постановою №632, вартість електроенергії для домогосподарств встановлена до 30 квітня 2025 року.

Це означає, що до 30 квітня 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів не переглядатиметься.

Що варто знати про вартість природного газу

Вартість природного газу для українців у грудні залишається стабільною. Різні газопостачальні компанії пропонують різні тарифи. Наприклад:

Найнижчі ціни пропонують “Енерджі трейд груп” (7,79 грн/куб.м) та “Нафтогаз України” (7,96 грн/куб.м).

Найвищі ціни встановлені компанією “Рітейл Сервіс” (ТМ “СвітлоГаз”) – 9,99 грн/куб.м.

Варто зазначити, що деякі компанії пропонують як місячні тарифи, так і тарифи за фактично спожитий газ. Тому загальна сума у рахунку може відрізнятися.

І ще, згідно з урядовою постановою №632, громадяни України, які використовують для опалення своїх помешкань електроенергію та дотримуються всіх необхідних вимог законодавства, мають право на пільговий тариф на електроенергію. Цей тариф складає 2,64 гривні за кіловат-годину і діє виключно в опалювальний період – з 1 жовтня по 30 квітня.