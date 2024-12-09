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Названо нові тарифи на електроенергію: скільки будемо платити з 1 січня

Yulia10.12.2024

10В Україні до кінця опалювального сезону 2024-2025 років вартість багатьох комунальних послуг залишиться незмінною. Зокрема, це стосується електроенергії, ціна за яку становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Також не передбачається підвищення тарифів на газ та опалення.

Деталі

Про те, що тарифи на комунальні послуги не змінюватимуться, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, чи будуть підвищувати ціни після закінчення опалювального сезону, поки що невідомо.

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Уряд України гарантує, що до кінця опалювального сезону вартість газу, тепла та електроенергії залишиться незмінною. Як зазначив прем’єр-міністр, жодних планів щодо підвищення тарифів немає.

Про те, що тариф на електроенергію не зміниться до кінця опалювального сезону, раніше повідомляв також міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на депутатський запит.

  • Згідно з урядовою постановою №632, вартість електроенергії для домогосподарств встановлена до 30 квітня 2025 року.
  • Це означає, що до 30 квітня 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів не переглядатиметься.

електроенергія

Що варто знати про вартість природного газу

Вартість природного газу для українців у грудні залишається стабільною. Різні газопостачальні компанії пропонують різні тарифи. Наприклад:

  • Найнижчі ціни пропонують “Енерджі трейд груп” (7,79 грн/куб.м) та “Нафтогаз України” (7,96 грн/куб.м).
  • Найвищі ціни встановлені компанією “Рітейл Сервіс” (ТМ “СвітлоГаз”) – 9,99 грн/куб.м.

Варто зазначити, що деякі компанії пропонують як місячні тарифи, так і тарифи за фактично спожитий газ. Тому загальна сума у рахунку може відрізнятися.

І ще, згідно з урядовою постановою №632, громадяни України, які використовують для опалення своїх помешкань електроенергію та дотримуються всіх необхідних вимог законодавства, мають право на пільговий тариф на електроенергію. Цей тариф складає 2,64 гривні за кіловат-годину і діє виключно в опалювальний період – з 1 жовтня по 30 квітня.

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Yulia10.12.2024
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