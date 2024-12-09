Украинцам предлагают 50 000 гривен за отдаленную работу: опыт и специфические знания не нужны

Все больше украинцев ищут отдаленную работу. Это удобно, ведь таким образом можно работать с любой точки Украины или даже из-за границы. Также это удобно для людей, живущих в небольших городках или селах где вообще нет никакой работы и дистанционная является настоящим спасением. К счастью, на украинском рынке труда много таких вакансий. И, как показывает статистика, отдаленно часто можно зарабатывать больше, чем в офисе. К примеру, декабрь только начался, а на площадках по поиску работы уже появился ряд вакансий, предусматривающих отдаленную занятость и зарплату в пределах 50 000 гривен.

Опыт не нужен

Конечно, релевантный опыт всегда является преимуществом, но если его нет — не беда. Во многих вакансиях указано, что опыт работы не нужен, а работника всему научат. Например, по состоянию на сегодняшний день актуальны следующие вакансии:

Менеджер по работе с клиентами в рекламной компании. Зарплата от 15000 до 45000 гривен. Основная обязанность – привлекать новых клиентов и общаться с ними. Менеджер по продажам в компанию, продающую косметику и уход за продуктами. Зарплата от 20000 до 50000 гривен. Среди требований – коммуникабельность, наличие компьютера и стабильного интернета. Менеджер чата в ИТ-компании. Зарплата от 20000 до 50000 гривен. Среди требований также наличие компьютера и Интернета. В обязанности будет входить общение с клиентами по скрипту. Поддержка клиентов и консультирование.

Эти и другие подобные вакансии уже размещены на площадках с объявлениями.

Искать работу теперь еще проще

Также хотим добавить, что Государственная служба занятости запустила собственное приложение со всеми вакансиями, которые сейчас доступны. Теперь можно значительно быстрее и удобнее просматривать актуальные вакансии и отправлять свои резюме на наиболее подходящие вам вакансии.

“Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дия. Подпись или в гостевом режиме пользователь попадает на единственный портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии”, – рассказали в Минэкономики.