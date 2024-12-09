Українцям пропонують 50 000 гривень за віддалену роботу: досвід та специфічні знання не потрібні

Все більше українців шукають віддалену роботу. Це зручно, адже таким чином можна працювати з будь-якої точки України, чи навіть з-за кордону. Також це зручно для людей, які живуть у невеликих містечках, чи селах де взагалі немає ніякої роботи й дистанційна є справжнім порятунком. На щастя український ринок праці має багато таких вакансій. І, як показує статистика, віддалено часто можна заробляти більше ніж у офісі. Наприклад, грудень лише почався, а на майданчиках з пошуку роботи вже з’явилася низка вакансій, які передбачають віддалену зайнятість та зарплату в межах 50 000 гривень.

Досвід не потрібен

Звісно релевантний досвід завжди є перевагою, але якщо його немає — не біда. У багатьох вакансіях вказано, що досвід роботи не потрібен, а працівника всього навчать. Наприклад, станом на сьогодні актуальними є такі вакансії:

Менеджер по роботі з клієнтами у рекламну компанію. Зарплата від 15 000 до 45 000 гривень. Основний обов’язок — залучати нових клієнтів та комунікувати з ними. Менеджер з продажу у компанію, що продає косметику та доглядові продукти. Зарплата від 20 000 до 50 000 гривень. Серед вимог — комунікабельність, наявність комп’ютера та стабільного інтернету. Менеджер чату в ІТ-компанію. Зарплата від 20 000 до 50 000 гривень. Серед вимог також наявність комп’ютера й інтернету. До обов’язків входитиме спілкування з клієнтами за скриптом. Підтримка клієнтів та консультування.

Ці та інші схожі вакансії вже розміщені на майданчиках з оголошеннями.

Шукати роботу тепер ще простіше

Також хочемо додати, що Державна служба зайнятості запустила власний додаток з усіма вакансіями, які наразі є доступними. Тепер можна значно швидше та зручніше переглядати актуальні вакансії та відправляти свої резюме на ті, які підходять вам найбільше.

“Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії“, – розповіли в Мінекономіки.