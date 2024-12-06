Залишилось 5 днів: популярний мобільний оператор зробив важливе оголошення

Мобільний оператор “Vodafone” з 11 грудня підвищить вартість своїх послуг. Компанія запевняє, що таке рішення прийнято виключно з метою покращення умов для абонентів. Адже разом із підвищенням тарифів клієнти отримають більше можливостей: збільшиться кількість хвилин для дзвінків та об’єм мобільного інтернету. Як і очікувалося, зміни зачепили популярні тарифи “Smart” та “Euro”.

Що зміниться в тарифах Smart

Мобільний оператор оновив умови популярних тарифів Smart.

Smart Light: Вартість зросте до 120 гривень. Ви отримаєте 300 хвилин для дзвінків на всі мережі України, а обсяг мобільного інтернету залишиться незмінним.

Smart XS: За 140 гривень ви матимете 400 хвилин для розмов та 7 гігабайт мобільного інтернету.

Smart XS+: Цей тариф коштуватиме 160 гривень. У пакеті: 500 хвилин та 10 гігабайт інтернету.

Smart S+: За 210 гривень ви отримаєте 400 хвилин та 25 гігабайт мобільного інтернету.

Smart M: Вартість тарифу збільшиться до 240 гривень. У пакеті: 500 хвилин та 30 гігабайт інтернету.

Smart XL: Ціна та умови тарифу Smart XL залишаться незмінними.

Зміни в тарифах Euro

Тепер в тарифах будуть такі умови:

Euro S: За 200 гривен вы получите 90 минут для звонков на другие сети и в Европу, а также 15 гигабайт мобильного интернета, из которых 5 гигабайт можно использовать в роуминге.

Euro M: Этот тариф обойдется в 240 гривен. В него входит 150 минут для звонков и 35 гигабайт интернета, включая 7 гигабайт для использования за границей.

Euro L: За 300 гривен вы получите 150 минут для звонков и 55 гигабайт мобильного интернета, из которых 15 гигабайт можно использовать в роуминге.

Чому зростає вартість?

Мобільний оператор Vodafone має тенденцію регулярно переглядати вартість своїх тарифних планів в бік збільшення. Так, зовсім недавно, 1 серпня, компанія підвищила ціну на тариф Red Start на 15 гривень. Тепер абоненти цього тарифу платять 190 гривень на місяць замість попередніх 175.