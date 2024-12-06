Для автовладельцев введут новые налоги: сколько придется платить?

В Украине немало людей, которые занимаются тем, что перепродают автомобили. Это их бизнес, с которого многие не хотят полноценно платить налоги. В связи с этим Верховная Рада приняла решение о повышении военного сбора в случае продажи движимого имущества. В Раде говорят, что обычные люди не должны пострадать, ведь вряд ли украинцы несколько раз в год меняют авто. А вот те, кто на этом зарабатывает, вынуждены будут поделиться с государством.

“Не покупают авто люди больше одного раза в год, то есть рядовой гражданин не пострадает, а в принципе люди, которые занимались этим бизнесом и не желали платить налоги, они должны зарегистрироваться и платить налоги, и там налоги в целом не велики“, — говорит Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Однако украинцы с этим не согласны

Уже есть простые граждане, пострадавшие от этого нововведения, ведь ситуации бывают разные и иногда действительно приходится менять машину дважды в год. К примеру в такую ​​ситуацию попал киевлянин Дмитрий, которому это нововведение обошлось в полторы тысячи долларов.

“Просто получилось так, у меня первая машина дорога была, она не попала под налог, а вторая получилась дешевой. Продавал недавно “Ауди А8”, была в 2007 году, выходит вторая продажа, я продал ее за 7 тысяч долларов, а оценили в сервисном центре в 18 тысяч долларов. И там выходит около полутора тысяч долларов налог был – со второй продажи”, — отмечает Дмитрий.

Налог увеличивается пропорционально тому количеству машин, которое вы продаете

Заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД Анатолий Ткаченко заявил, что размер налога зависит от того, какую по счету машину вы продаете.

“Если физическое лицо продает транспортное средство в течение календарного года впервые, то есть налогообложение не применяется, ставка 0, в случае второй продажи легкового автомобиля, налог с продажи транспортного средства составляет 5%, это на доходы физических лиц, а также 5% военный сбор. В случае третьей продажи легкового автомобиля или мототехники налог с доходов физических лиц составит 18%”, — заявил Ткаченко.

То есть условно говоря больше всего пострадают от этого так называемые перекупы. А вот украинцам просто придется подождать с продажей, если будет такая возможность.