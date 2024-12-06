Для власників авто запровадять нові податки: скільки доведеться платити?

В Україні є чимало людей, які займаються тим, що перепродують автомобілі. Це їхній бізнес з якого багато хто не хоче повноцінно сплачувати податки. У зв’язку з цим Верховна Рада прийняла рішення про підвищення військового збору у випадку продажу рухомого майна. В Раді кажуть, що звичайні люди не повинні постраждати, адже навряд чи українці по кілька разів на рік міняють авто. А от ті, хто на цьому заробляє змушені будуть поділитися з державою.

“Не купують автівки люди більше ніж один раз на рік, тобто пересічний громадянин не постраждає, а в принципі люди, які займалися цим бізнесом і не бажали платити податки, вони мають зареєструватися і сплачувати податки, і там податки в цілому не великі”, – каже Олег Назаренко, Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Проте українці з цим не згодні

Вже є прості громадяни, які постраждали від цього нововведення, адже ситуації бувають різні й інколи справді доводиться змінювати машину двічі на рік. Для прикладу в таку ситуацію потрапив киянин Дмитро, якому це нововведення обійшлося в півтори тисячі доларів.

“Просто вийшло так, у мене перша машина дорога була, вона не потрапила під податок, а друга вийшла дешевою. Продавав недавно “Ауді А8”, була 2007 року, виходить другий продаж, я продав її за 7 тисяч доларів, а оцінили у сервісному центрі у 18 тисяч доларів. І там виходить близько півтори тисячі доларів податок був – з другого продажу”, – зазначає Дмитро.

Податок збільшується пропорційно до тої кількості машин, яку ви продаєте

Заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС Анатолій Ткаченко заявив, що розмір податку залежить від того, яку за рахунком машину ви продаєте.

“Якщо фізична особа продає транспортний засіб протягом календарного року вперше, тобто оподаткування не застосовується, ставка 0, у випадку другого продажу легкового автомобіля податок з продажу транспортного засобу становить 5 %, це на доходи фізичних осіб, а також 5 % військовий збір. У випадку третього продажу легкового автомобіля або мототехніки податок з доходів фізичних осіб складатиме 18%”, – заявив Ткаченко.

Тобто умовно кажучи, найбільше постраждають від цього так звані перекупи. А от українцям просто доведеться почекати інколи з продажем, якщо буде така можливість.