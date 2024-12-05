Новий знак для мотоциклістів рятує життя: як він виглядає

У Шотландії з’явився новий дорожній знак для мотоциклістів. Його запровадили в рамках програми PRIME, що має за мету зменшити кількість аварій за участі мотоциклів. Як виглядає цей знак та де його можна зустріти?

Що таке програма PRIME?

Запроваджена Національним транспортним агенством (НТА) Шотландії програма PRIME покликана убезпечити мотоциклістів на особливо небезпечних ділянках дороги з великою кількістю поворотів. До таких заходів владі країни довелося вдатися через вражаючу статистику смертності під час аварій на мотоциклах.

Лише минулого року унаслідок таких ДТП в Шотландії загинуло 473 людини. Це дуже високий показник, особливо для країни із населенням всього 5,5 млн. осіб. Тож НТА довелося негайно вживати заходів і впроваджувати спеціальний знак, що допоможе мотоциклістам успішно проходити складні ділянки шляху.

Як виглядає новий знак?

На новому дорожнього знаку зображений білий силует мотоцикліста на синьому тлі, стрілка та чотири білі смуги, що дублюють напрямок цієї стрілки. Спочатку мотоциклістам може бути незрозуміло, що це за смуги. Однак вже за кілька метрів після знаку ці смуги дублюються у вигляді розмітки на дорозі.

До чого спонукає знак?

Сенс знаку та частково дублюючої його розмітки полягає у тому, що водій, побачивши знак, буде попереджений про поворот і необхідність знизити швидкість. А смуги на асфальті показують мотоциклісту, як саме потрібно рухатися, проїжджаючи поворот. Передбачається, що він повинен проїхати чітко між цими смугами. Зниження швидкості та визначена траєкторія руху значно зменшує ризик вилетіти на узбіччя й зазнати травм.

Які результати встановлення нового знаку?

У Національному транспортному агенстві Шотландії вже повідомили про перші результати програми PRIME. Наразі новими знаками та розміткою обладнали 22 небезпечних повороти на 2000 км автошляхів. Проте вже понад 32 тис. мотоциклістів виконали вказівки знаку. Вони зменшили швидкість на повороті і слідували траекторії, вказаній за допомогою розмітки. Тож у Шотландії очікують, що кількість летальних аварій за участю мотоциклістів незабаром почне стрімко зменшуватися.