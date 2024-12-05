3 ознаки, що свідчать про несправність вихлопної: на що варто звернути увагу

Вихлопна система – це «легені» вашої автівки, від «здоров’я» яких часто залежить злагоджена робота інших її механізмів. Саме тому водіям радять не ігнорувати підозрілі звуки, запахи та інші явища, які можуть свідчити про несправність вихлопної. Автоексперти розповіли, на що водіям варто звернути особливу увагу.

Шум та «стукання»

Головною ознакою несправності вихлопної є підвищення рівня шуму під час роботи двигуна. Якщо набір швидкості чи навіть холоста хода супроводжуються гучними звуками, яких не було раніше – однозначно варто перевірити вихлопну. Адже найчастіше причиною появи таких звуків є пошкодження глушника.

Ще одним «симптомом» несправності вихлопної системи є поява так званого «стукання». Зазвичай цей звук долинає з-під автівки і є однозначним показанням до проведення діагностики вихлопної.

Чорний дим

Чорний дим, що йде просто з вихлопної труби, свідчить про серйозну поломку. Таке явище ігнорувати не можна, адже це буквально крик вашої машини про допомогу.

Появу чорного диму може спричиняти неправильне згоряння пального. А це означає, що інжектори функціонують зовсім не так як повинні. Зазвичай таке трапляється через засмічення вихлопної, яка, звісно ж, сама собою не очиститься. Тож без допомоги спеціаліста точно не обійтися.

Запах пального в салоні

Така проблема зазвичай свідчить про витік газу з вихлопної. Тож потрібно якнайшвидше звернутися до автомайстерні та перевірити вихлопну систему на можливі поломки. Адже витік газу за певних умов може спричинити навіть загоряння автомобіля, особливо якщо ви полюбляєте курити в салоні.

Що буде, якщо проігнорувати несправність вихлопної?

Проблеми із вихлопної варто вирішувати одразу, так би мовити «по гарячих слідах». Якщо вчасно не вирішити цю проблему, доведеться мати справу з багатьма неприємними наслідками. А саме:

Значне зниження потужності двигуна. Збільшення витрати пального. Отруєння чадним газом унаслідок його потрапляння у салон. Збільшення вартості ремонту через пошкодження інших механізмів та систем автомобіля.

Тож краще вчасно звернутися по допомогу до спеціалістів, щоб в майбутньому уникнути можливих неприємностей та зайвих витрат.