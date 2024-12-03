Названо головне слово 2024 року – це пов’язано з усіма нами

У 2024 році Оксфордський словник обрав словом року вираз «розкладання мозку» (brain rot). Цей термін позначає передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, яка надмірно споживає неякісний контент в інтернеті.

Згідно з укладачами словника, «brain rot» пов’язане з негативним впливом низькосортної інформації, яка знижує когнітивні здібності. Як приклад такого контенту вони згадують треш-серіал Олексія Герасимова Skibidi Toilet. Цікаво, що за рік використання терміна «розкладання мозку» зросло на 230%.

Уперше словосполучення brain rot використав американський поет Генрі Торо у своєму творі «Волден, або Життя в лісі», опублікованому 1854 року. У XXI столітті цей термін знову став актуальним, особливо серед молоді, включно із зумерами та представниками покоління альфа.

Оксфордський словник обирає слово року на основі онлайн-голосування користувачів соцмереж і думки експертної групи. Цього року до шорт-листа також увійшли слова такі як demure, dynamic pricing, lore, romantasy і slop.