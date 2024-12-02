Теперь в Украине будут штрафовать и пассажиров: за что можно заплатить 170 000 гривен?

В Украине действует большое количество мошеннических схем и, чтобы не попасть в одну из них, нужно быть очень осторожным. Например, попасть в неприятности можно даже пересекая украинскую таможню. В сети появилась информация об афере, которую все чаще проворачивают недобросовестные граждане. Они перегоняют из Европы не растаможенные автомобили. И все бы ничего, но подставляют при этом совершенно чужих и не повинных людей. Рассказываем, как действуют недобросовестные граждане и на что никогда не нужно соглашаться.

Аферисты действуют недалеко от границы

Не растаможенные автомобили – это не новинка в Украине. Однако сейчас за так называемые евробляхи можно заплатить штраф 170 000 гривен. И все чаще этот штраф приходит людям, вообще никакого отношения к этой машине не имеющим. Оказывается, аферисты на подъезде к границе берут себе пассажиров. И потом предлагают этим пассажирам денежное вознаграждение за то, что они оформят на себя ввоз авто. Аргументируют это по разным причинам, и уверяют, что ничего плохого не произойдет, ведь сразу после пересечения границы авто будет подвергаться растаможке. К удивлению, желающих заработать такие легкие деньги достаточно. И уже через месяц они получают уведомления, что должны заплатить административный штраф в размере 170 000 гривен.

К счастью, все можно обжаловать

Как отмечают адвокаты, этот штраф можно обжаловать, если немедленно обратиться в полицию и предоставить им необходимые документы, подтверждающие вашу непричастность к афере. В полиции вас должны сориентировать, что вам нужно делать. Ну и, конечно, в таком деле не помешает хороший адвокат. Пакет с документами нужно будет отправлять на таможню и ждать дальнейших действий и инструкций.