Відтепер в Україні штрафуватимуть й пасажирів: за що можна заплатити 170 000 гривень?

В Україні діє велика кількість шахрайських схем й щоб не потрапити в одну з них потрібно бути дуже обережним. Наприклад, потрапити в халепу можна навіть перетинаючи українську митницю. В мережі появилася інформація про аферу, яку все частіше провертають недобросовісні громадяни. Вони переганяють з Європи не розмитнені авто. І все б нічого, але підставляють при цьому абсолютно чужих та не винних людей. Розповідаємо, як діють недобросовісні громадяни та на що ніколи не треба погоджуватися.

Аферисти діють недалеко від кордону

Не розмитнені автомобілі — це не новинка в Україні. Проте зараз за так звані “євробляхи” можна заплатити штраф 170 000 гривень. І все частіше цей штраф приходить людям, які взагалі жодного відношення до цієї машини не мають. Виявляється, що аферисти на під’їзді до кордону беруть собі пасажирів. Й потім пропонують цим пасажирам грошову винагороду за те, що вони оформлять на себе ввіз авто. Аргументують це різноманітними причинами, й запевняють, що нічого поганого не станеться, адже одразу після перетину кордону авто буде піддаватися розмитненню. На диво, охочих заробити такі легкі гроші є достатньо. Й вже через місяць вони отримують повідомлення, що повинні сплатити адміністративний штраф у розмірі 170 000 гривень.

На щастя все можна оскаржити

Як зазначають адвокати — цей штраф можна оскаржити, якщо негайно звернутися до поліції та надати їм необхідні документи, які підтверджуватимуть вашу непричетність до афери. У поліції вас повинні зорієнтувати, що саме вам потрібно. Ну і звісно ж у такій справі не завадить хороший адвокат. Пакет з документами потрібно буде відправляти на митницю й чекати подальших дій та інструкцій.