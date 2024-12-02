Не тысячей единой: Зеленский сообщил, что украинцы смогут получить еще ряд разных выплат

В Украине стартовала программа “Зимняя поддержка”, которую в народе еще называют “1000 от Зеленского”. Ее могут оформить абсолютно все украинцы независимо от возраста, статуса и материального положения. Инициатором этой программы выступило правительство и говорят, что это будут не единственные средства, которые украинцы смогут оформить, чтобы немного легче пережить эту зиму.

“Сегодня имеем важный шаг в Украине: для поддержки наших людей этой зимой. Стартовала наша программа “Поддержка” – тысяча гривен для наших людей в Украине. Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью и средства — на оплату товаров и услуг, украинских товаров и услуг. В частности, это коммунальные услуги, украинские лекарства, билеты на железную дорогу, можно будет купить и книги за эти деньги. Ну и, конечно, программа может стать фактически программой национального доната — если направить эту тысячу в поддержку волонтеров, на нашу оборону”, — прокомментировал старт программы Владимир Зеленский.

Программа пользуется большим спросом

Уже в первый день через Дию было подано множество заявок на получение 1000 гривен. Правда, пока сервис не принимает заявки на оформление помощи на детей, однако говорят, что вскоре все заработает.

“Уже за первые пол дня работы “еПоддержки” миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И, в том числе почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорош. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе — чтобы полностью обеспечили все, что обещано людям. И также правительство должно предоставить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года“, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что будут и другие выплаты. В частности, недавно 1000 гривен могли оформить пенсионеры. Также, дополнительные средства могут оформить родители, дети которых имеют инвалидность. Выплаты будут анонсировать заранее и на их оформление у людей будет несколько месяцев.