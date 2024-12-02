Не тисячею єдиною: Зеленський повідомив, що українці зможуть отримати ще низку різних виплат

В Україні стартувала програма “Зимова підтримка”, яку в народі ще називають “1000 від Зеленського”. Її можуть оформити абсолютно всі українців незалежно від віку, статусу, та матеріального становища. Ініціатором цієї програми виступив Уряд й кажуть, що це будуть не єдині кошти, які українці зможуть оформити, щоб трохи легше пережити цю зиму.

“Сьогодні маємо важливий крок в Україні: для підтримки наших людей цією зимою. Стартувала наша програма “єПідтримка” — тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного й кожної — для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому — кілька тисяч на сім’ю, і кошти — на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату — якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону”, – прокоментував старт програми Володимир Зеленський.

Програма має великий попит

Вже в перший день через “Дію” було подано безліч заявок на отримання 1000 гривень. Щоправда, наразі сервіс не приймає заявки на оформлення допомоги на дітей, однак кажуть, що невдовзі все запрацює.

“Вже за перші пів дня роботи “єПідтримки” мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі — щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року”, – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що будуть й інші виплати. Зокрема, недавно 1000 гривень могли оформити пенсіонери. Також, додаткові кошти можуть оформити батьки діти яких мають інвалідність. Виплати анонсуватимуть заздалегідь й на їх оформлення у людей буде кілька місяців.