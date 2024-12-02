Користування смартфоном на морозі більше не проблема: як перетворити звичайні рукавиці у «сенсорні»

Зима вже вступає в силу й незабаром Україну накриють морози. І хоч холоди – це звичний атрибут зимового сезону, у такої погоди є свої мінуси. Зокрема власникам смартфонів стає значно складніше користуватися своїми пристроями.

Зимові проблеми користувачів смартфонів

Першим і основним мінусом морозної погоди для власників сенсорних гаджетів є порушення в їх роботі. Часто смартфони, планшети та інші пристрої на морозі починають «гальмувати». Вони повільніше виконують запити власника, а часом навіть перестають реагувати на доторки до екрану.

Другою проблемою чи, скоріше, незручністю можна назвати необхідність постійно знімати рукавиці перед тим, як скористатися смартфоном. Через це власники сенсорних телефонів часто не встигають вчасно прийняти важливий дзвінок чи відповісти на повідомлення.

Якщо із першою «зимовою неприємністю» власників смартфонів тяжко щось вдіяти, то друга цілком піддається вирішенню. За допомогою нескладного лайфхаку можна перетворити звичайні рукавиці у «сенсорні» і спокійно користуватися смартфоном, не ризикуючи відморозити собі пальці.

Як власноруч зробити «сенсорні» рукавиці?

Щоб рукавиці не заважали користуватися сенсорним гаджетом, можна їх трохи вдосконалити. Для цього вам знадобиться звичайна металізована нитка, яку часом ще називають люрексовою. Візьміть таку нитку, голку та звичайні рукавиці, а далі зробіть наступне:

Вдягніть рукавицю та позначте на ній ті місця, якими ви будете торкатися дисплею смартфону. Зніміть рукавицю, а тоді на позначених раніше ділянках вишийте люрексовою ниткою невеличкий узор. Хвостик нитки зав’яжіть із внутрішнього боку рукавиці так, щоб її кінчик торкався пальця.

Оце й усе. Тепер дисплей смартфону буде реагувати на доторки, навіть якщо ви не зніматимете рукавиць. Тож більше не доведеться морозити собі пальці, щоб здійснити дзвінок чи написати повідомлення.