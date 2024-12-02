Чому не можна приймати ванну коли працює пралка: наслідки можуть бути жахливими

Кожен з нас хоч раз чув про нещасні випадки, які траплялися з людьми під час прийняття ванни чи душу. Найчастіше вони пов’язані із ураженням електричним струмом. Таке легко може трапитися, навіть якщо взяти вологою рукою смартфон чи вдягти навушники. Та не всім відомо, що постраждати можна від звичайної пральної машинки, при цьому навіть її не торкаючись.

Які загрози несе у собі пральна машинка?

Пральна машина – це один із найпотужніших побутових електроприладів. Якщо вона несправна, отримати розряд ви ризикуєте під час звичайного натискання на кнопки мокрими руками. Та теоретично вдарити струмом пральна машинка може й без фізичного контакту. Особливо якщо пралка вже досить стара і система заземлення в ній працює неналежним чином, або ж пошкоджена ізоляція її внутрішніх елементів.

Що ж тоді може відбутись? Якщо пралку із такими дефектами увімкнути, а тим часом приймати ванну чи душ, струм може «дістатися» вас через водопровід. Адже вода є чудовим провідником струму. До того ж у ванній кімнаті зазвичай зберігається вологе середовище, завдяки чому ризик ураження стає ще більшим.

Як вберегтися від «замаху» з боку власної пралки?

Щоб не стати жертвою несправної пральної машинки й зменшити ризик удару струмом, експерти радять дотримуватись наступних правил:

Регулярно проводьте техогляд пралки, щоб вчасно виявити пошкодження у системі електроніки. Користуйтеся лише розетками, які мають спеціальний захист від витоків струму. Не вмикайте пральну машинку під час купання у ванні чи прийняття душу. Дотримуйтеся правил експлуатації, зазначених в інструкції до пралки.

Дотримання цих нескладних правил допоможе захиститися від небезпеки, зберегти своє життя й здоров’я, а також уникнути поломки одного з найнеобхідніших побутових пристроїв.