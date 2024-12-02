Магнітні бурі знову дадуть про себе знати: спалахи на сонці не припиняться аж до 8 грудня
Українцям розповіли, як не «злягти» від наслідків цієї метеорологічної аномалії.
Наприкінці минулого тижня вщухла рекордно потужна магнітна буря. У суботу 30-го листопада вона стягнула пікових 6 балів, та вже в неділю 1 грудня сонячна активність значно знизилась. Але розслаблятися рано. Спалахи на сонці не припиняться принаймні до 8 грудня.
Магнітні бурі не вщухають: чого чекати з 3 по 8 грудня?
Вчені оприлюднили дані щодо сонячної активності до кінця поточного тижня. Отож:
- 3-4 та 5 грудня – очікується стабілізація магнітосфери та зниження К-індексу до 2 балів (зелений рівень);
- 6 -7 грудня – спалахи на сонці почастішають та стануть більш потужними, а К-індекс зросте до 4 балів (жовтий рівень);
- 8 грудня – інтенсивність магнітної бурі знову знизиться до зеленого рівня, а саме до 3 балів.
Як бачимо, протягом поточного тижня магнітна буря буде помірною, а її інтенсивність коливатиметься від низького до помірного рівня. Тож вплине вона переважно на самопочуття людей із хронічними захворюваннями та високою метеозалежністю.
Негативна дія магнітних бур: як зменшити симптоми?
Лікарі радять під час магнітних бур особливо уважно стежити за своїм самопочуттям та вести здоровий спосіб життя. Ось кілька порад, яких варто дотримуватись у періоди найвищої сонячної активності:
- Намагайтеся добре висипатися – оптимальний час сну складає 7-8 год.
- Підтримуйте водний баланс – пийте більше води, обмеживши при цьому споживання чаю, кави, газованих та алкогольних напоїв.
- Дотримуйтеся правил здорового харчування – робіть акцент на вживанні овочів та фруктів, а також продуктів з високим вмістом магнію і калію (горіхи, шпинат, банани тощо).
- Уникайте стресу – більше відпочивайте та гуляйте на свіжому повітрі.
- Додайте до щоденної рутини помірну фізичну активність – легка ранкова зарядка, розтяжка, біг тощо.
Дотримання таких нескладних правил допоможе зберегти своє самопочуття у нормі навіть під час магнітних бур пікової інтенсивності.
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