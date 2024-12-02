Вчителям готові платити 50 000 гривень на місяць: кого шукають

Професія вчителя англійської мови є однією з найбільш популярних на ринку праці. Тисячі вакансій для викладачів англійської можна знайти на спеціалізованих сайтах.

Деталі

Заробітна плата вчителя англійської може досягати значних сум. Одним з прикладів є пропозиція мовного центру, який пропонує зарплату від 20 000 до 50 000 гривень.

Від потенційних викладачів англійської очікують: досконале знання мови, здатність до навчання інших та відповідну освіту. При цьому, найважливішими є високий рівень володіння мовою та вміння викладати.

Школа іноземних мов запрошує до співпраці досвідченого викладача англійської мови. Пропонують високу заробітну плату від 35 000 до 60 000 гривень залежно від кваліфікації та досвіду кандидата.

Вимоги до кандидата:

Просунутий рівень володіння англійською мовою (C1-C2).Тобто кандидат повинен вільно спілкуватися на будь-які теми, розуміти складні тексти та висловлювати свої думки чітко та грамотно.

Наявність міжнародного сертифікату з англійської мови (бажано). Сертифікати типу IELTS, TOEFL або Cambridge English підтверджують рівень володіння мовою та будуть додатковою перевагою.

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