Учителям готовы платить 50 000 гривен в месяц: кого ищут

Профессия учителя английского языка является одной из самых популярных на рынке труда. Тысячи вакансий для преподавателей английского можно найти на специализированных сайтах.

Детали

Заработная плата учителя английского может достигать внушительных сумм. Одним из примеров является предложение языкового центра, который предлагает зарплату от 20 000 до 50 000 гривен.

От потенциальных преподавателей английского ожидают: совершенное знание языка, способность к обучению других и соответствующее образование. При этом, важнейшими являются высокий уровень владения языком и умение преподавать.

Школа иностранных языков приглашает к сотрудничеству опытного преподавателя английского языка. Предлагают высокую заработную плату от 35 000 до 60 000 гривен в зависимости от квалификации и опыта кандидата.

Требования к кандидату:

Продвинутый уровень владения английским языком (C1-C2), то есть кандидат должен свободно общаться на любые темы, понимать сложные тексты и выражать свои мысли четко и грамотно.

Наличие международного сертификата по английскому языку (желательно). Сертификаты типа IELTS, TOEFL или Cambridge English подтверждают уровень владения языком и будут дополнительным преимуществом.

Государственная служба занятости: удобное приложение для поиска работы в смартфоне

Благодаря новому мобильному приложению от Государственной службы занятости, поиск работы становится более доступным и удобным. Теперь украинцы могут:

Быстро находить актуальные вакансии – удобный поиск по разным критериям поможет найти работу по специальности и интересам.

Записаться в электронную очередь на трудоустройство – экономьте время на посещение центра занятости.

Получить ваучер на обучение – повышайте свою квалификацию и увеличивайте шансы на трудоустройство.

Приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Новое мобильное приложение от Государственной службы занятости – это удобный инструмент для поиска работы. После авторизации с помощью электронной подписи (КЭП, Bank ID, Дія.Підпис) или в гостевом режиме пользователи получают доступ к единому порталу вакансий. Здесь можно быстро найти интересные предложения работы и отфильтровать их по различным критериям.

Одно из главных преимуществ приложения – возможность подать заявку на получение ваучера для прохождения специализированных курсов или онлайн-обучения. Это позволяет повысить свою квалификацию и увеличить шансы найти работу.