Клієнтам ПриватБанку радять змінити картки: кому варто відвідати відділення вже в грудні

Термін дії вашої картки ПриватБанку добігає кінця? Не проблема! Перевипустити її можна в будь-якому відділенні банку. Це простий і швидкий спосіб зберегти зручність ваших платежів.

Деталі

Бажаєте отримати нову картку без зайвих клопотів? Замовте її доставку за вказаною вами адресою. ПриватБанк доставить картку в будь-яку точку України чи за кордон.

Щоб замовити перевипуск картки онлайн, відкрийте в додатку Приват24 розділ “Гаманець”, виберіть потрібну картку і натисніть “Замовити картку”. Все просто!

Поспішаєте? Оформіть миттєву Digital-карту в Приват24. Це віртуальна картка, яку можна використовувати для оплати онлайн і зняття готівки в банкоматах. Щоб її отримати, перейдіть до розділу “Всі картки”, натисніть “Додати” і виберіть “Digital картка”.

Digital-картою ви зможете оплачувати покупки в магазинах, розраховуватися в інтернеті і знімати готівку в будь-який час. Це зручно, швидко і безпечно.

ПриватБанк спростив процедуру підключення карток до мобільних гаманців

Тепер клієнти ПриватБанку можуть додавати свої картки до Apple Pay без зайвих зусиль. Достатньо піднести фізичну картку до смартфона, і всі дані будуть зчитані автоматично. Додавши картку до Apple Pay, ви отримаєте можливість здійснювати безконтактні платежі за допомогою телефону. Звісно, якщо ваш смартфон підтримує функцію NFC.

Українці, які використовують Apple Pay, оцінять нову функцію безконтактного додавання карток ПриватБанку.

ПриватБанк не віддає картки, які застрягли в банкоматі

Якщо ваша картка була заблокована банкоматом або терміналом самообслуговування, незалежно від того, який банк її випустив, повернути її фізично неможливо. У такому випадку вам необхідно звернутися до банку, який обслуговує вашу картку, для її блокування та подальшого перевипуску. Це стосується як карток ПриватБанку, так і карток інших банків.