Клиентам ПриватБанка советуют сменить карты: кому стоит посетить отделение уже в декабре

Срок действия вашей карты ПриватБанка подходит к концу? Перевыпустить ее можно в любом отделении банка. Это простой и быстрый способ сохранить удобство ваших платежей.

Детали

Хотите получить новую карту без лишних хлопот? Закажите ее доставку по указанному вами адресу. ПриватБанк доставит карту в любую точку Украины или за границу.

Чтобы заказать перевыпуск карты онлайн, откройте в приложении Приват24 раздел «Кошелек», выберите нужную карту и нажмите «Заказать карту». Все просто!

Спешите? Оформите мгновенную Digital-карту в Приват24. Это виртуальная карта, которую можно использовать для оплаты онлайн и снятия наличных в банкоматах. Чтобы ее получить, перейдите в раздел «Все карты», нажмите «Добавить» и выберите «Digital карта».

Digital-картой вы сможете оплачивать покупки в магазинах, рассчитываться в интернете и снимать наличные в любое время. Это удобно, быстро и безопасно.

ПриватБанк упростил процедуру подключения карт к мобильным кошелькам

Теперь клиенты ПриватБанка могут добавлять свои карты к Apple Pay без лишних усилий. Достаточно поднести физическую карту к смартфону, и все данные будут считаны автоматически. Добавив карту к Apple Pay, вы получите возможность совершать бесконтактные платежи с помощью телефона. Конечно, если ваш смартфон поддерживает функцию NFC.

Украинцы, которые используют Apple Pay, оценят новую функцию бесконтактного добавления карт ПриватБанка.

ПриватБанк не отдает карты, которые застряли в банкомате

Если ваша карта была заблокирована банкоматом или терминалом самообслуживания, независимо от того, какой банк ее выпустил, вернуть ее физически невозможно. В таком случае вам необходимо обратиться в банк, который обслуживает вашу карту, для ее блокировки и последующего перевыпуска. Это касается как карт ПриватБанка, так и карт других банков.