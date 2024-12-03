Укрзалізниця скасувала кілька популярних маршрутів: причини та альтернативи

Через ремонтні роботи на залізничній ділянці Коломия – Чернівці, пасажирам деяких потягів доведеться виходити в Івано-Франківську. Проте, “Укрзалізниця” пропонує альтернативні маршрути, щоб пасажири могли дістатися до пункту призначення.

Деталі

З 16 по 19 грудня поїзди № 7/8 Київ – Чернівці, № 136/135 Одеса – Чернівці, № 145/146 Харків – Чернівці та № 115/116 Запоріжжя – Чернівці будуть курсувати лише до Івано-Франківська. Повернення з Івано-Франківська заплановане на 17-20 грудня.

Крім того, що деякі поїзди дальнього сполучення будуть курсувати за скороченим маршрутом, на період ремонту також призупинять рух деякі приміські поїзди.

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці: з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня; з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня. № 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці: скасовані всі рейси з 17 по 20 грудня; № 6473/6474 Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці: не курсуватимуть у ті ж дати.



Незважаючи на тимчасові обмеження в русі потягів через ремонтні роботи, “Укрзалізниця” розширює мережу сполучень з Чернівців. З’явиться новий поїзд, який з’єднає Буковину з Польщею, а саме з містом Варшава.

З середини грудня з’явиться новий поїзд, який з’єднає Чернівці з Харковом. Також передбачається запуск додаткового поїзда зі столиці України до Чернівців. Це дозволить пасажирам зручніше планувати свої поїздки.

Всі ці зміни спрямовані на покращення якості обслуговування пасажирів та забезпечення комфортної та безпечної подорожі. Ремонт колії та запуск нових маршрутів – це кроки до модернізації залізничного транспорту в Україні.

Як повідомлялося раніше, “Укрзалізниця” організувала додатковий поїзд до Львова, популярного туристичного напрямку в Україні. Однак, цей рейс матиме обмежену тривалість і курсуватиме лише два дні в грудні.