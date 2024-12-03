Укрзализныця отменила несколько популярных маршрутов: причины и альтернативы

Из-за ремонтных работ на железнодорожном участке Коломыя – Черновцы, пассажирам некоторых поездов придется выходить в Ивано-Франковске. Однако, «Укрзализныця» предлагает альтернативные маршруты, чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения.

Детали

С 16 по 19 декабря поезда № 7/8 Киев – Черновцы, № 136/135 Одесса – Черновцы, № 145/146 Харьков – Черновцы и № 115/116 Запорожье – Черновцы будут курсировать только до Ивано-Франковска. Возвращение из Ивано-Франковска запланировано на 17-20 декабря.

Кроме того, что некоторые поезда дальнего сообщения будут курсировать по сокращенному маршруту, на период ремонта также приостановят движение некоторые пригородные поезда.

№ 6470/6469 Черновцы – Коломыя – Черновцы:

из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря;

из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря.

№ 6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы: отменены все рейсы с 17 по 20 декабря;

№ 6473/6474 Черновцы – Вадул-Сирет – Черновцы: не будут курсировать в те же даты.

Несмотря на временные ограничения в движении поездов из-за ремонтных работ, «Укрзализныця» расширяет сеть сообщений из Черновцов. Появится новый поезд, который соединит Буковину с Польшей, а именно с городом Варшава.

С середины декабря появится новый поезд, который соединит Черновцы с Харьковом. Также предполагается запуск дополнительного поезда из столицы Украины в Черновцы. Это позволит пассажирам удобнее планировать свои поездки.

Все эти изменения направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечения комфортного и безопасного путешествия. Ремонт пути и запуск новых маршрутов – это шаги к модернизации железнодорожного транспорта в Украине.

Как сообщалось ранее, «Укрзализныця» организовала дополнительный поезд во Львов, популярного туристического направления в Украине. Однако, этот рейс будет иметь ограниченную продолжительность и будет курсировать только два дня в декабре.