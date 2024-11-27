Понад два мільйони пенсіонерів отримають по 1000 гривень від Укрпошти: гроші виплатять вже у грудні

23Деякі українські пенсіонери отримають так звану “зимову підтримку” у вигляді 1000 гривень. Ці гроші листоноші Укрпошти принесуть пенсіонерам в грудні разом з їхньою основною пенсією, чи соціальною виплатою. Гроші мають отримати приблизно два мільйони українців. Про це вже офіційно повідомило керівництво Укрпошти.

«Перші виплати будуть здійснюватися разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня», — йдеться у повідомленні.

Списки пенсіонерів формуватимуть у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики будуть формувати списки з тих, хто має отримати цю допомогу. Це переважно будуть пенсіонери з першою або другою групою інвалідності. Цим людям, які потраплять в списки, нічого не потрібно буде робити. Гроші їм нарахують автоматично. Однак, якщо ви маєте право на цю виплату, але вас у списках немає, ви можете подати заявку на оформлення цієї виплати через “Дію”.

«Прийом заявок на отримання допомоги через Укрпошту розпочнеться на початку грудня. Компанія надасть детальні інструкції, як це зробити найближчим часом», – кажуть представники Укрпошти.

У 2025 році є кілька новин щодо пенсій

Вже анонсовано кілька новин, які стосуються нарахування пенсій у 2025 році. По-перше, мінімальна пенсія, а також мінімальна зарплата будуть заморожені. Все через брак коштів у бюджеті. В Уряді кажуть, що якщо кошти з’являться, то це рішення скасують й люди отримають планові надбавки. По-друге, Уряд вирішив, що відтепер в Україні не буде пенсій, які перевищуватимуть 25 000 гривень. Такі зазвичай мали чиновники, судді, прокурори — тобто далеко не звичайні громадяни. Відтепер максимальна пенсія становитиме до 25 000 гривень.

Єдине, що не планують скасовувати, чи відкладати на потім — це щорічну березневу індексацію. Вона повинна відбутися.