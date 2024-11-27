Готовы платить по 35 000 гривен, но желающих работать нет: в ком больше всего нуждаются украинские работодатели?

В Украине средняя зарплата около 20 000-25 000 гривен, но это сильно зависит еще и от города. Однако, по сравнению с нынешними ценами, люди считают, что это очень мало и неохотно отзываются на подобные предложения. Более того, работодатели жалуются, что и за 30 000-35 000 гривен желающих работать не много. Молодежь ищет себя в отдаленных профессиях, мужчин мало из-за мобилизации, а женщин среднего возраста с нужным опытом работы просто не хватает. Так какие вакансии украинцы игнорировали в октябре? Поделимся маленькой статистикой.

Вакансии достаточно разнообразны

В октябре на украинских площадках по поиску работы были какие угодно предложения. От разнорабочих до стоматологов. В частности, было опубликовано около 110 вакансий для стоматологов с зарплатой около 30 000-35 000 гривен. Все эти вакансии суммарно получили менее 200 отзывов.

На втором месте за количество вакансий лидировала должность автоэлектрик. Было опубликовано около 150 вакансий, получивших 296 отзывов. Зарплату им предлагали тоже от 30 тысяч гривен.

Для тех, у кого нет опыта или профильного высшего образования, было около 39 вакансий конструкторов на производстве. Правда, отзывов эти вакансии получили немного. Всего 60. При этом зарплату предлагали от 25 000 гривен.

Искали в октябре и тренеров в спортивные залы, а также технологов. Их зарплаты тоже варьируются в пределах 30 000 гривен, но опять же не закрытыми остались более половины вакансий.

Добавим, что те украинцы, которые ищут работу через Центр занятости, теперь могут делать это гораздо удобнее. Организация запустила собственное приложение по поиску работы. Теперь каждый может удобно просматривать вакансии, которые актуальны и становиться в электронную очередь, если какая-то из вакансий понравилась.

“Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дия. Подпись или в гостевом режиме пользователь попадает на единственный портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии“, – рассказали в Минэкономики.