Готові платити по 35 000 гривень, але охочих працювати немає: кого найбільше потребують українські роботодавці?

В Україні середня зарплата приблизно 20 000-25 000 гривень, але це сильно залежить ще й від міста. Проте порівняно з теперішніми цінами люди вважають, що це дуже мало і неохоче відгукуються на подібні пропозиції. Ба більше, роботодавці скаржаться, що й за 30 000-35 000 гривень охочих працювати не багато. Молодь шукає себе здебільшого у віддалених професіях, чоловіків мало через мобілізацію, а жінок середнього віку з потрібним досвідом роботи просто не вистачає. То які вакансії українці ігнорували у жовтні? Поділимося невеликою статистикою.

Вакансії доволі різноманітні

У жовтні на українських майданчиках з пошуку роботи були, які завгодно пропозиції. Від різноробочих до стоматологів. Зокрема, було опубліковано близько 110 вакансій для стоматологів з зарплатою приблизно 30 000-35 000 гривень. Усі ці вакансії сумарно отримали менш як 200 відгуків.

На другому місці за кількість вакансій лідирувала посада — автоелектрик. Було опубліковано близько 150 вакансій, які отримали 296 відгуків. Зарплату їм пропонували теж від 30 000 гривень.

Для тих, в кого немає досвіду або профільної вищої освіти, було приблизно 39 вакансій конструкторів на виробництва. Щоправда, відгуків ці вакансії отримали небагато. Всього 60. При цьому, зарплату пропонували від 25 000 гривень.

Шукали у жовтні й тренерів у спортивні зали, а також технологів. Їхні зарплати теж варіюються в межах 30 000 гривень, але знову ж, не закритими залишилися більше половини вакансій.

Додамо, що ті українці, які шукають роботу через Центр зайнятості тепер можуть робити це значно зручніше. Організація запустила власний додаток з пошуку роботи. Тепер кожен може зручно переглядати вакансії, які є актуальними та ставати в електронну чергу, якщо якась із вакансій сподобалась.

“Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії”, – розповіли в Мінекономіки.