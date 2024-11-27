Без «Резерв+» не можна буде вийти з дому: мобілізацію переведуть в режим онлайн

В Україні військовий облік незабаром повністю переведуть у режим онлайн. Електронна облікова система базуватиметься на реєстрі «Оберіг» та функціонуватиме з допомогою застосунку «Резерв+». У 2025 році за допомогою цього мобільного застосунку українці зможуть навіть стати на військовий облік, без необхідності відвідувати ТЦК.

Що може стати на заваді цифровізації військового обліку?

Однією із най серйозніших проблем, що заважають цілковитому переведенню військового обліку у режим онлайн, є можливі проблеми із даними. Зокрема йдеться про невідповідність між паперовими і цифровими документами.

Наприклад, згідно з паперами, що знаходяться у військоматі, громадянин вже знятий з обліку. Проте у електронній базі цієї інформації немає. Така неточність може спричинити чимало неприємностей. Зокрема вже знятого з обліку чоловіка постійно турбуватимуть повістками. Крім того через помилку у військово-облікових документах в нього можуть виникнути проблеми із працевлаштуванням.

Як вирішити цю проблему?

Виправити ситуацію із неточностями у своїх документах можуть самі військовозобов’язані. Помітивши помилку в даних, які доступні для перегляду в додатку «Резерв+», громадянину варто звернутися до Територіального центру комплектування та подати відповідну заяву. Працівники ТЦК перевірять інформацію та внесуть необхідні зміни до реєстру.

Якщо ж після такого звернення у військоматі не спішать виправляти свою помилку чи навіть відмовляються це робити, громадянин може звернутися за допомогою до Генштабу ЗСУ. Там «натиснуть» на працівників ТЦК і питання буде вирішене. В крайньому випадку можна оскаржити дії чи бездіяльність співробітників військомату у суді.

Які плюси електронного військового обліку?

Цифровізація військового обліку – це вагомий крок на шляху до зменшення бюрократії та спрощення роботи цієї системи. Реєстр «Оберіг» значно полегшує співпрацю громадян із ТЦК та допомагає уникнути можливих непорозумінь. І хоч впровадження електронного військового обліку йде рука в руку з деякими складнощами, кінцева мета однозначно вартує докладених зусиль.