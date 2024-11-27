На клієнтів Ощадбанку чекають кардинальні зміни: залишилося лише кілька днів

З 1 грудня 2024 року Ощадбанк запровадить низку змін, що торкнуться фактично усіх клієнтів банку. У більшості своїй ці зміни будуть спрямовані на покращення якості обслуговування клієнтів. Хоч деякі з них мають на меті «зв’язати руки» шахраям, що намагаються використати рахунки Ощаду у своїх злочинних схемах.

«Безкоштовне» зняття готівки

Найважливішим із нововведень Ощаду є скасування з 1 грудня комісії за зняття грошей у банкоматах. Причому отримати готівку «безкоштовно» клієнти банку зможуть не тільки у пристроях Ощадбанку, але й у банкоматах інших вітчизняних банків. Таким чином клієнти більше не будуть обмежені локалізацією «рідних» банкоматів зможуть отримати готівку будь-якої миті, де б не знаходилися.

Окрім вигоди для клієнтів, скасування комісії за зняття готівки піде на користь і самому Ощаду. Зокрема це підвищить лояльність компаній, які через Ощадбанк виплачують зарплату своїм працівникам. Ба більше, такі вигідні умови допоможуть Ощаду залучити ще низку підприємств та організацій до співпраці у межах зарплатних програм.

Ліміт на перекази

Нагадаємо, що 1 жовтня 2024 року в Ощадбанку набуло чинності обмеження на переказ коштів між картками. Наразі клієнти Ощадбанку не можуть надсилати на інші картки банку більше 150 тис. грн протягом місяця. Проте цей ліміт стосується лише гривневих переказів, що здійснюються в межах України.

Встановлене обмеження на карткові перекази буде діяти до 31 березня 2025 року. Воно має на меті протидіяти відмиванню коштів та іншим незаконним операціям в межах банку. При цьому у фінустанові підкреслили, що ліміт у 150 тис. грн не стосується переказів між власними рахунками клієнта. Тобто пересилати кошти з однієї своєї картки на іншу можна без будь-яких обмежень як у сумі, так і в кількості транзакцій.