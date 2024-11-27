Українські світлофори зміняться до невпізнанності: з них приберуть зелений колір

В Україні з 1 травня 2025 року зміниться система позначень на світлофорах. Зокрема звичне нам зелене світло замінять на інший колір. Також з’являться деякі нові позначення для автомобілів, велосипедів та пішоходів.

Як зміняться українські світлофори?

Згідно із новою редакцією ДСТУ 4092:2024 дорожні світлофори в Україні зазнають наступних змін:

стрілки, розміщені на лінзах світлофорів, через кращу видимість замінять на шевронні;

замість зеленого кольору на світлофорі буде смарагдовий, оскільки такий відтінок краще сприймається водіями;

на велосипедних світлофорах, розміщених для велосипедних доріжок праворуч від дороги, встановлюватимуть 100 міліметрові лінзи, а на світлофорах, розміщених над дорогою – 200 міліметрові, обидві з піктограмами велосипеда;

для велосипедистів і пішоходів світлофори будуть спільними;

на всіх світлофорах – пішохідних, велосипедних і транспортних – буде обов’язковим встановлення таймеру зворотного відліку;

обов’язковою стане наявність на світлофорах пристроїв для звукового сповіщення та кнопок виклику сигналу.

Чим смарагдовий відрізняється від зеленого?

Смарагдовий колір – це більш насичений, синюватий відтінок зеленого кольору, що має дещо яскравішу, напівпрозору візуальну текстуру. На думку спеціалістів він значно краще сприймається зором, тож є більш прийнятною опцією для використання на світлофорах.

Ініціатором впровадження смарагдового кольору замість зеленого є «Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості». Відповідний наказ про погодження нової редакції Держстандарту ДСТУ 4092 від 15 листопада під назвою «Світлофори дорожні» за №282 вже доступний на офіційній сторінці Національного органу стандартизації.

Коментуючи зміну стандартів щодо світлофорів, заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що в Україні не почнуть раптом демонтувати усі існуючі світлофори та встановлювати нові. Однак зазначені в оновленій редакції ДСТУ вимоги будуть враховуватися при реконструкції та встановленні нових світлофорів. Тож в українців буде достатньо часу, щоб звикнути до змін.