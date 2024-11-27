Более двух миллионов пенсионеров получат по 1000 гривен от Укрпочты: деньги выплатят уже в декабре

Некоторые украинские пенсионеры получат так называемую “зимнюю поддержку” в размере 1000 гривен. Эти деньги почтальоны Укрпочты принесут пенсионерам в декабре вместе с их основной пенсией или социальной выплатой. Деньги должны получить около двух миллионов украинцев. Об этом официально сообщило руководство Укрпочты.

«Первые выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря», — говорится в сообщении.

Списки пенсионеров будут формировать у Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики будут формировать списки тех, кто должен получить эту помощь. Это в основном будут пенсионеры с первой или второй группой инвалидности. Этим людям, которые попадут в списки, ничего не нужно будет делать. Деньги им начислят автоматически. Однако, если вы имеете право на эту выплату, но вас в списках нет, вы можете подать заявку на оформление этой выплаты через Дию.

“Прием заявок на получение помощи через Укрпочту начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать в ближайшее время», – говорят представители Укрпочты.

В 2025 году есть несколько новостей о пенсиях

Уже анонсировано несколько новостей, касающихся начисления пенсий в 2025 году. Во-первых, минимальная пенсия, а также минимальная зарплата будут заморожены. Все из-за нехватки средств в бюджете. В Правительстве говорят, что если средства появятся, это решение отменят и люди получат плановые надбавки. Во-вторых, правительство решило, что отныне в Украине не будет пенсий, которые будут превышать 25 000 гривен. Такие обычно имели чиновники, судьи, прокуроры, то есть далеко не обычные граждане. Теперь максимальная пенсия будет составлять до 25 000 гривен.

Единственное, что не планируют отменять или откладывать на потом, — это ежегодную мартовскую индексацию. Она должна состояться.