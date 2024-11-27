“Тисячу від Зеленського” можна збільшити: розкрито єдиний спосіб

Уряд запускає програму “Зимова єПідтримка”, в рамках якої кожен українець зможе отримати 1000 гривень на картку “Національний кешбек”. Крім того, при розрахунках цією карткою можна буде додатково повернути собі 10% від суми покупки. Тобто, загальна вигода може сягнути 1100 гривень.

Деталі

Отримати 1000 гривень допомоги можуть усі українці, які постійно проживають в Україні та мають картку “Національний кешбек”. Про це повідомили в одному з державних банків.

Виплати за програмою “Зимова єПідтримка” призначені для всіх членів сім’ї, включаючи дітей. Батьки можуть оформити виплату на свою картку “Національний кешбек” для кожної дитини через застосунок Дія.

Щоб отримати державну допомогу та кешбек, необхідно оформити картку “Національний кешбек” і вказати її в додатку Дія. Таким чином, всі виплати будуть надходити на цю картку.

Куди можна буде витратити гроші

Отримані в рамках програми “Зимова єПідтримка” кошти можна використати як для онлайн-транзакцій, так і для оплати товарів та послуг готівкою. Важливо пам’ятати, що невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету наприкінці 2025 року. Ви можете витратити кошти на:

Підтримка ЗСУ та благодійність. Ви можете зробити внесок у Фонд захисту ЗСУ або іншу благодійну організацію.

Комунальні послуги. Оплата за електроенергію, газ, воду та інші комунальні послуги.

Охорона здоров’я. Купівля ліків, відвідування лікаря, оплата медичних процедур.

Освіта. Оплата за навчання, придбання підручників та навчальних матеріалів.

Транспорт. Оплата проїзду в громадському транспорті, заправка автомобіля.

Зв’язок. Оплата мобільного зв’язку та інтернету.

Страхування. Оплата полісів страхування життя, майна та здоров’я.

Інші сфери. Купівля книг, оплата послуг з ремонту, та інше.

З початку грудня в додатку Дія стартує прийом заявок на отримання фінансової допомоги за програмою “Зимова єПідтримка”. Щоб скористатися цією програмою, вам необхідно зайти в розділ послуг в додатку Дія, обрати опцію “Зимова єПідтримка”, подати відповідну заявку та дочекатися зарахування коштів на вашу картку “Національний кешбек”.