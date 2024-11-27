«Тысячу от Зеленского» можно увеличить: раскрыт единственный способ

Правительство запускает программу «Зимняя еПоддержка», в рамках которой каждый украинец сможет получить 1000 гривен на карту «Национальный кэшбэк». Кроме того, при расчетах этой картой можно будет дополнительно вернуть себе 10% от суммы покупки. То есть, общая выгода может достичь 1100 гривен.

Детали

Получить 1000 гривен помощи могут все украинцы, которые постоянно проживают в Украине и имеют карту «Национальный кэшбек». Об этом сообщили в одном из государственных банков.

Выплаты по программе «Зимняя еПоддержка» предназначены для всех членов семьи, включая детей. Родители могут оформить выплату на свою карту «Национальный кэшбек» для каждого ребенка через приложение Дія.

Чтобы получить государственную помощь и кэшбек, необходимо оформить карту «Национальный кэшбек» и указать ее в приложении Дія. Таким образом, все выплаты будут поступать на эту карту.

Куда можно будет потратить деньги

Полученные в рамках программы «Зимняя еПоддержка» средства можно использовать как для онлайн-транзакций, так и для оплаты товаров и услуг наличными. Важно помнить, что неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет в конце 2025 года. Вы можете потратить средства на:

Поддержка ВСУ и благотворительность. Вы можете сделать взнос в Фонд защиты ВСУ или другую благотворительную организацию.

Коммунальные услуги. Оплата за электроэнергию, газ, воду и другие коммунальные услуги.

Здравоохранение. Покупка лекарств, посещение врача, оплата медицинских процедур.

Образование. Оплата за обучение, приобретение учебников и учебных материалов.

Транспорт. Оплата проезда в общественном транспорте, заправка автомобиля.

Связь. Оплата мобильной связи и интернета.

Страхование. Оплата полисов страхования жизни, имущества и здоровья.

Другие сферы. Покупка книг, оплата услуг по ремонту, и прочее.

С начала декабря в приложении Дія стартует прием заявок на получение финансовой помощи по программе «Зимняя еПоддержка». Чтобы воспользоваться этой программой, вам необходимо зайти в раздел услуг в приложении Дія, выбрать опцию «Зимняя еПоддержка», подать соответствующую заявку и дождаться зачисления средств на вашу карту «Национальный кэшбек».