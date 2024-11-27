Стане тепліше на кілька градусів: сантехнік розповів як змусити батарею гріти краще

Якщо ваша система опалення працює на максимальній потужності, а батареї залишаються ледь теплими, це вказує на наявність певних неполадок. Фахівець з сантехніки поділився кількома порадами, як підвищити температуру радіаторів хоча б на кілька градусів.

Деталі

Систему водяного опалення можна порівняти з простим трубопроводом. Щоб визначити, де саме виникає проблема з нагріванням, спробуйте доторкнутися до труби, яка подає гарячу воду до батареї. Якщо труба гаряча, а батарея ні, то, найімовірніше, проблема криється в самій батареї. Це може бути пов’язано з її засміченням, повітряними пробками або іншими внутрішніми дефектами.

Далі потрібно діяти так.

Переконайтеся, що ребра радіатора чисті та не забиті пилом чи ворсинками. Часто саме забруднення перешкоджає ефективному відведенню тепла від радіатора до кімнати. Найімовірніша причина недостатнього нагрівання батарей – це повітря, яке накопичується в системі опалення. Повітряні пробки перешкоджають вільній циркуляції гарячої води, внаслідок чого радіатори не можуть повністю прогрітися. Щоб вирішити цю проблему, необхідно випустити повітря з системи. Коли повітря вийде, радіатор почне нагріватися більш рівномірно і ефективно.

Також фахівці розповіли, що насправді означають цифри на регуляторі температури. З настанням холодів ми активно користуємося опаленням, постійно регулюючи температуру в приміщеннях. Для цього на радіаторах встановлені спеціальні ручки з градуюванням – термостатичні клапани. Завдяки їм ми можемо самостійно визначати оптимальну температуру в кожній кімнаті, збільшуючи або зменшуючи подачу теплоносія.

Кожне число на шкалі термостата відповідає певному температурному режиму в кімнаті. Зверніть увагу, що це приблизні значення, які можуть відхилятися на кілька градусів в більшу або меншу сторону.