Станет теплее на несколько градусов: сантехник рассказал как заставить радиаторы греть лучше

Если ваша система отопления работает на максимальной мощности, а батареи остаются едва теплыми, это указывает на наличие определенных неполадок. Специалист по сантехнике поделился несколькими советами, как повысить температуру радиаторов хотя бы на несколько градусов.

Детали

Систему водяного отопления можно сравнить с простым трубопроводом. Чтобы определить, где именно возникает проблема с нагревом, попробуйте прикоснуться к трубе, которая подает горячую воду к батарее. Если труба горячая, а батарея нет, то, вероятнее всего, проблема кроется в самой батарее. Это может быть связано с ее засорением, воздушными пробками или другими внутренними дефектами.

Далее нужно действовать так.

Убедитесь, что ребра радиатора чистые и не забиты пылью или ворсинками. Часто именно загрязнение препятствует эффективному отводу тепла от радиатора в комнату. Наиболее вероятная причина недостаточного нагрева батарей – это воздух, который накапливается в системе отопления. Воздушные пробки препятствуют свободной циркуляции горячей воды, вследствие чего радиаторы не могут полностью прогреться. Чтобы решить эту проблему, необходимо выпустить воздух из системы. Когда воздух выйдет, радиатор начнет нагреваться более равномерно и эффективно.

Также специалисты рассказали, что на самом деле означают цифры на регуляторе температуры. С наступлением холодов мы активно пользуемся отоплением, постоянно регулируя температуру в помещениях. Для этого на радиаторах установлены специальные ручки с градуировкой – термостатические клапаны. Благодаря им мы можем самостоятельно определять оптимальную температуру в каждой комнате, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя.

Каждое число на шкале термостата соответствует определенному температурному режиму в комнате. Обратите внимание, что это приблизительные значения, которые могут отклоняться на несколько градусов в большую или меньшую сторону.